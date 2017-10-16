СМИ: Надежда Михалкова разводится с мужем

Журналисты выяснили, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили решили развестись. Более того, по некоторой информации, у режиссера появилась другая женщина.
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О том, что в семье Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили не все гладко, слухи ходили давно. Однако лишь сейчас журналисты выяснили, что 22 сентября Надя подала на развод. В одном из участков Пресненского районного суда пятого октября с актрисой и ее супругом провели обязательную в таких случаях беседу, а после дали паре месяц на раздумья.

"Это серьезный шаг со стороны Нади. Ведь Михалковы славятся крепкими браками, которые пытаются спасти вопреки всему. Но тут отношения дали такую трещину – уже ничем не залатаешь… Они долго старались сохранить семью только ради детей", – цитирует человека из близкого окружения Михалковой Starhit.

Как утверждает издание, Резо и Надежда давно не живут вместе. Более того, у Гигинеишвили появилась другая женщина. По некоторой информации, несколько месяцев назад режиссер закрутил роман со светской дамой и бизнесвумен Надеждой Оболенцевой. К примеру, летом на "Кинотавре" в Сочи Гигинеишвили почти все время проводил в компании этой 34-летней красотки, которая, отметим, в мае официально развелась с супругом Айратом Исхаковым.

Несмотря на разрыв, Михалкова и Гигинеишвили сумели сохранить человеческие отношения. Так, в сентябре режиссер очень тепло поздравил супругу с днем рождения. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо опубликовал их совместное фото и написал: "Очень тебя люблю! С днем рождения!" Впрочем, через некоторое время Гигинеишвили удалил публикацию.

Напомним, слухи о том, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили расстались после восьми лет брака, появились в одном авторитетном глянцевом журнале еще в августе прошлого года. У актрисы и режиссера двое детей – шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

Dni.ru
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