СМИ: на Киркорова подал в суд латвийский банк

В 2016 году музыкант приобрёл в Латвии квартиру, на покупку которой оформил ипотечный кредит в размере 651 тысячи евро. Латвийские финансисты утверждают, что артист не погасил задолженность. Представители банка подали в Таганский суд Москвы заявление с требованием взыскать с Филиппа Бедросовича основную сумму долга и набежавшие проценты — всего как минимум миллион евро. Соответствующая информация по делу размещена на официальном портале судов общей юрисдикции по Москве.
Ранее сообщалось, что деятельность банка ABLV в Латвии была приостановлена из-за возможного участия в схемах отмывания денег для помощи ядерной программе Северной Кореи. На счетах банка были заморожены около 90 миллионов евро, рассматриваются сценарии его банкротства.
Также ряд СМИ распространил в пятницу информацию о распоряжении Федеральной налоговой службы России заблокировать счета Киркорова якобы за неуплату налогов. Позже в пресс-службе ФНС опровергли эти сообщения, заявив, что эти сообщения не соответствуют действительности.
«Задолженность у ИП Киркоров Ф.Б. отсутствует», - отметили в ФНС, пояснив, что при наличии у кого-либо задолженности по налогам налоговые органы не блокируют счета в банках.
Директор певца Геннадий Рыбак, в свою очередь, назвал чушью появившуюся информацию о блокировке счетов Киркорова.
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