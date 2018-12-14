Как рассказал в беседе с kp.ru инсайдер, Ольга стала "казначеем" коллектива и урезала зарплату музыкантам.

"Теперь сама выдает коллективу зарплату, всю финансовую часть взяла на себя. А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить", — пожаловался источник, отметив, что Шнуров якобы полностью передал финансовую ситуацию в коллективе в руки девушки.

Коллега и друг Шнурова Стас Барецкий, комментируя это сообщение, отметил, что музыкант всегда был далек от финансовых вопросов, однако вряд ли Ольга Абрамова может решать все денежные вопросы "Ленинграда".