Как рассказал в беседе с kp.ru инсайдер, Ольга стала "казначеем" коллектива и урезала зарплату музыкантам.
"Теперь сама выдает коллективу зарплату, всю финансовую часть взяла на себя. А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить", — пожаловался источник, отметив, что Шнуров якобы полностью передал финансовую ситуацию в коллективе в руки девушки.
Коллега и друг Шнурова Стас Барецкий, комментируя это сообщение, отметил, что музыкант всегда был далек от финансовых вопросов, однако вряд ли Ольга Абрамова может решать все денежные вопросы "Ленинграда".
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