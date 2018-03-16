Американский актер Мэтт Деймон решил перевезти свою семью в Австралию, в частности, из-за того, что он устал от президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Page Six.
Mattas Damonas
© Vida Press

По данным издания, Деймон говорил друзьям и коллегам в Голливуде, что переводит семью в Австралию из-за того, что не согласен с политикой Трампа.

Как отмечается, актер считает, что данный шаг не повлияет на его работу. Издание также указывает на то, что Деймон освободил свое расписание и в данный момент он не работает над крупными проектами.

При этом, по данным портала, актер приобрел недвижимость в австралийском городе Байрон-Бей.

Gazeta.ru
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