СМИ: Меладзе направил заявление на получение грузинского гражданства

Отмечается, что 18 и 19 августа Меладзе выступил на концерте в Батуми, который был посвящен 80-летию Вахтанга Кикабидзе, после чего прогулялся по городу.

Ранее СМИ сообщали о том, что брата Валерия, продюсера Константина Меладзе задержали на границе Украины и Венгрии якобы из-за проблем с паспортом. Позднее представитель Меладзе опровергла эти сообщения.