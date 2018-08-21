СМИ: Меладзе направил заявление на получение грузинского гражданства

Отмечается, что 18 и 19 августа Меладзе выступил на концерте в Батуми, который был посвящен 80-летию Вахтанга Кикабидзе, после чего прогулялся по городу.
Ранее СМИ сообщали о том, что брата Валерия, продюсера Константина Меладзе задержали на границе Украины и Венгрии якобы из-за проблем с паспортом. Позднее представитель Меладзе опровергла эти сообщения.
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