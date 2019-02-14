СМИ: Меган Маркл нажила в королевской семье еще одного врага

Источники в Кенсингтонском дворце утверждают, что супруга принца Чарльза не раз говорила колкости Меган, а в последнее время вообще не общается с ней. "Напряженность в отношениях Меган и Кейт — ничто по сравнению с тем, что происходит с Камиллой", — сообщает инсайдер.

У жены принца Чарльза, герцогини Камиллы Паркер Боулз, и Меган Маркл большие проблемы: они не то что бы плохо общаются, они не разговаривают вовсе. "Камилла на самом деле не разговаривает с Меган. Она ужасно чванливая и наименее дружелюбная", — добавляет источник.

Поговаривают, что раньше Камилла даже бросала герцогине в лицо колкие фразы, касающиеся ее прошлого. Поговаривают, что однажды она "напомнила" невестке, что вокруг нее настоящая жизнь, а Меган — не актриса, играющая роль.

Несмотря на оскорбления и унижения, Меган Маркл все же намерена добиться мирных отношений в королевской семье. "Меган перепробовала все, чтобы Камилла стала мягче по отношению к ней, но ничего не помогло. Она очень хочет быть ближе к ней, но Камилла не позволяет этого", — рассказывает источник.

К счастью, наряду с врагами у Меган внутри Кенсингтонского дворца находятся и союзники. Сама королева Елизавета никогда не одобряла Камиллу и негативно относится ко всей истории их отношений с Чарльзом. Елизавета II даже описывает ее как "злую женщину".

Принц Гарри пытается успокоить свою супругу и просит ее не волноваться из-за напряженных отношений со своей мачехой, потому что сам тоже никогда не был с ней близок. "Уильям и Гарри тоже не близки с Камиллой, поэтому Гарри говорит ей не беспокоиться об этом. Она не имеет значения для их счастья", — добавляет инсайдер.

Тем временем беременная герцогиня, которая должна родить уже весной, несмотря на непростые отношения с королевской семьей, старается сосредоточиться на рождении своего первого ребенка. Как сообщает Us Weekly, новоиспеченная герцогиня работает со специалистом по подготовке к родам, которая регулярно посещает их с Гарри в Оксфордшире и в Кенсингтонском дворце. "Меган сосредоточена на спокойной и позитивной энергии во время рождения — она очень верит в это", — резюмирует инсайдер.