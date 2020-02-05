СМИ: Малахов разводится с женой ради подруги Собчак

Наталья Шкулева - бренд-директор журнала Elle (в переводе с французского - «Она», - Прим. «МК»), дочь медиаменеджера Виктора Шкулева и жена Андрея Малахова с 2011 года. В 2017 году она родила ему наследника. Светская львица Ника Белоцерковская является издательницей журнала "Собака.ru" и, как сообщает издание, подруга Ксении Собчак.

"Поговаривают, что Малахов разводится со Шкулевой и уже нашел ей замену - Белоцерковскую", - говорится в статье.

По информации издания, 49-летняя "разлучница" уже подтвердила это на своей странице в Instagram. Накануне Белоцерковская опубликовала там селфи из аюрведической клиники в Индии.

В комментариях к посту подписчица "Леля…Типичный Водолей" написала, что Малахов развелся с супругой еще в декабре, с Никой стал встречаться тогда же, живет с ней райской жизнью, не скрывает восторга, пишет хвалебные оды, называет ее Афродитой и тому подобное.

"Все до единого слова правда! Худею к свадебной церемонии", - ответила ей Белоцерковская.