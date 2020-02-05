СМИ: Малахов разводится с женой ради подруги Собчак

Наталья Шкулева - бренд-директор журнала Elle (в переводе с французского - «Она», - Прим. «МК»), дочь медиаменеджера Виктора Шкулева и жена Андрея Малахова с 2011 года. В 2017 году она родила ему наследника. Светская львица Ника Белоцерковская является издательницей журнала "Собака.ru" и, как сообщает издание, подруга Ксении Собчак.
"Поговаривают, что Малахов разводится со Шкулевой и уже нашел ей замену - Белоцерковскую", - говорится в статье.
По информации издания, 49-летняя "разлучница" уже подтвердила это на своей странице в Instagram. Накануне Белоцерковская опубликовала там селфи из аюрведической клиники в Индии.
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Намасте! (пер. - вечер в хату) Рам-Рам! (добро пожаловать) я не пропала, решила пусть будет и социальный детокс. освежимся ментально, как тут говорят. из происшедшего: - пыталась бежать. до Мальдив всего-ничего - полтора часа лету. отловили. внимательно выслушали, что я не могу жить в темноте, за решеткой. переселили в башню дворца. тут светло и снятся в токсинном бреду колониальные сны, а, если точнее - английские офицеры. - после попытки побега, мне улыбаются в три раза шире. всегда ценила шантаж. - пью стаканами масло Гхи. отвратительно. - потом важно (руки за спину) хожу 10 кругов вокруг территории, гоняя тапком белок и ящериц. - после маслом мажут обильно снаружи. час. а это очень приятно. - потом рисовый суп. отвратительный. - дальше смотрю в потолок, пытаясь не спать. на йогу и книгу нет сил, но врач говорит - так должно быть первые дни. чувствую себя, как премиальная Балтийская шпрота - вся в масле, полна жира и печальных раздумий. - за ужином (овощной суп и грубого помола лепёшка) подмигивает импортный старичок лет 60. зажиточный. второй, чуть постарше, ревниво вздыхает. я тут хожу в завидных юницах. надо сыграть с ними в карты на деньги. пусть вздрогнут. - отбой в 9. - подъем в 5.45 - начинает орать за окном «ача-ача» - играет индийская музыка. как, как одна песня может длиться 40 (!) минут?! - СВЕТЛЕЮ.
В комментариях к посту подписчица "Леля…Типичный Водолей" написала, что Малахов развелся с супругой еще в декабре, с Никой стал встречаться тогда же, живет с ней райской жизнью, не скрывает восторга, пишет хвалебные оды, называет ее Афродитой и тому подобное.
"Все до единого слова правда! Худею к свадебной церемонии", - ответила ей Белоцерковская.
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