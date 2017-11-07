СМИ: Кевин Спейси проходит лечение от сексуальной зависимости

Отмечается, что лечение в клинике "Мидоуз" стоит $36 тыс. в месяц.
Как отмечает издание, центр проводит 45-дневную программу "Нежный путь" (Gentle Path), направленную на освобождение от "сексуальной зависимости".
Сообщается, что в этой же клинике проходил лечение продюсер Харви Вайнштейн, также обвинявшийся в сексуальных домогательствах.
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