СМИ: Кевин Спейси проходит лечение от сексуальной зависимости

Отмечается, что лечение в клинике "Мидоуз" стоит $36 тыс. в месяц.

Как отмечает издание, центр проводит 45-дневную программу "Нежный путь" (Gentle Path), направленную на освобождение от "сексуальной зависимости".

Сообщается, что в этой же клинике проходил лечение продюсер Харви Вайнштейн, также обвинявшийся в сексуальных домогательствах.