Дети президента США Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были втянуты в битву, чтобы лишить свою сводную сестру Тиффани Трамп ее доли наследства. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на недавно обнародованные записи телефонных разговоров.
© AFP / Scanpix

Как сообщается, Дональд Трамп сказал Говарду Стерну, ведущему шоу The Howard Stern Show, что Иванка и Дональд-младший не были очень счастливы, когда обнаружили, что у них будет еще один родственник, и подтвердил догадки ведущего, что его дети "работают вместе, чтобы "отбросить ребенка".

"Разве ваши старшие дети не нервничали каждый раз, когда у вас появлялся еще один ребенок?" — спросил Штерн.

Также ведущий напрямую спросил, действительно ли его дети пытаются лишить Тиффани наследства, на что Трамп с неохотой, но ответил положительно.

Издание пишет, что "если Тиффани не потеряет свое наследство, дети Трампа от первого брака получат гораздо меньшую долю".

Отмечается, что Трамп уже не в первый раз "исключительным образом" относится к Тиффани. Как сообщается, в день выборов Трамп сказал, что гордится своей младшей дочерью "в меньшей степени, чем другими его детьми".

"Я очень горд Доном, Эриком и Иванкой, — они так много работают, и в меньшей степени Тиффани, потому что она только закончила школу, но она также такая потрясающая", — отметил президент.

Тиффани — дочь Трампа от второго брака с Марлой Мейпл. Она выросла со своей матерью в Калифорнии.

Gazeta.ru
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