Российский певец Иосиф Кобзон отказался комментировать сообщения о своей госпитализации.
Josifas Kobzonas
© RIA / Scanpix

Ранее в прессе появилась информация о госпитализации Кобзона в онкоцентр. По информации РБК, речь идет о плановом обследовании. По данным СМИ, Кобзон занимает палату в отделении хирургии.

Иосиф Кобзон предложил журналистам обратиться с вопросами в офис, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь исполнителя в разговоре с "Пятым каналом" сообщила, что оснований для беспокойства нет: "У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы". Супруга Кобзона также заверила, что с ним все в порядке, но не уточнила, находится ли он дома или в больнице.

Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса. А в 2005 году стало известно, что у певца диагностирована онкология, напоминает "Пятый канал". С тех пор он перенес несколько операций в зарубежных клиниках. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. За последний год он оказывался в больнице как минимум дважды – в апреле и в мае. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Иосифа Кобзона выписали из больницы

Народного артиста СССР, заместителя председателя...

Стала известна дата крестин младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Стала известна дата крещения принца Луи, сына Кейт...

Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире

Известного по ролям в сериалах "Бандитский Петербург",...

Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза (18)

Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в...

"Под этим прессом я уже почти 20 лет": Земфира рассказала о преследовании фанатов

Преследователи обычно не считают себя таковыми. «Они же...

TOP новостей

Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)

Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....

Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)

Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...

Погода: наступает дождливый и прохладный период

Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...

Даниил Константинов: национализм в России умер (47)

Даниил Константинов – русский националист, сын...

Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе

В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...