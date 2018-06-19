Ранее в прессе появилась информация о госпитализации Кобзона в онкоцентр. По информации РБК, речь идет о плановом обследовании. По данным СМИ, Кобзон занимает палату в отделении хирургии.

Иосиф Кобзон предложил журналистам обратиться с вопросами в офис, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь исполнителя в разговоре с "Пятым каналом" сообщила, что оснований для беспокойства нет: "У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы". Супруга Кобзона также заверила, что с ним все в порядке, но не уточнила, находится ли он дома или в больнице.

Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса. А в 2005 году стало известно, что у певца диагностирована онкология, напоминает "Пятый канал". С тех пор он перенес несколько операций в зарубежных клиниках. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. За последний год он оказывался в больнице как минимум дважды – в апреле и в мае. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.