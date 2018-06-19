Ранее в прессе появилась информация о госпитализации Кобзона в онкоцентр. По информации РБК, речь идет о плановом обследовании. По данным СМИ, Кобзон занимает палату в отделении хирургии.
Иосиф Кобзон предложил журналистам обратиться с вопросами в офис, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь исполнителя в разговоре с "Пятым каналом" сообщила, что оснований для беспокойства нет: "У нас нет опасений за жизнь Иосифа Давыдовича. Он нездоров, но это не значит, что у нас какие-то проблемы". Супруга Кобзона также заверила, что с ним все в порядке, но не уточнила, находится ли он дома или в больнице.
Сообщения о проблемах со здоровьем у 80-летнего Иосифа Кобзона периодически появляются с 2002 года, когда он на две недели впал в кому из-за сепсиса. А в 2005 году стало известно, что у певца диагностирована онкология, напоминает "Пятый канал". С тех пор он перенес несколько операций в зарубежных клиниках. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления на Всемирном форуме духовной культуры в Астане. За последний год он оказывался в больнице как минимум дважды – в апреле и в мае. В конце мая поклонники артиста были обеспокоены тем, что на видео с концерта Михаила Гуцериева Кобзон передвигается с большим трудом, его ведут под руки.
Стала известна дата крестин младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Стала известна дата крещения принца Луи, сына Кейт...
Актер из сериала "Бандитский Петербург" найден мертвым в своей квартире
Известного по ролям в сериалах "Бандитский Петербург",...
Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза (18)
Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в...
"Под этим прессом я уже почти 20 лет": Земфира рассказала о преследовании фанатов
Преследователи обычно не считают себя таковыми. «Они же...
TOP новостей
Скоро Вильнюс изменится: родителей просят позаботиться о здоровье детей (16)
Завершается подготовка к Празднику песни "Во имя той"....
Чтобы избежать штрафа ЕК, мало попытаться избавиться от уличных туалетов (44)
Правительство Литвы будет побуждать жителей страны...
Погода: наступает дождливый и прохладный период
Во второй половине недели прогнозируют дожди. В четверг...
Даниил Константинов: национализм в России умер (47)
Даниил Константинов – русский националист, сын...
Трамп подписал указ, запрещающий разделение семей мигрантов на границе
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ,...