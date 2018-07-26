"Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", – приводит starhit.ru слова собственного источника.
Супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию, но пресс-секретарь отметила, что сейчас Кобзон чувствует себя не лучшим образом. "Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит", – пояснила она.
80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. Недавно в эфире одной из телепередач он рассказал и об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума, однако Розенбаум опроверг информацию о болезни.
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