"Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", – приводит starhit.ru слова собственного источника.

Супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию, но пресс-секретарь отметила, что сейчас Кобзон чувствует себя не лучшим образом. "Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит", – пояснила она.

80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. Недавно в эфире одной из телепередач он рассказал и об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума, однако Розенбаум опроверг информацию о болезни.