СМИ сообщили об экстренной госпитализации артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. По Сети распространился скриншот с сообщением о госпитализации, а очевидцы поделились с журналистами подробностями.
Josifas Kobzonas
© RIA/Scanpix

"Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", – приводит starhit.ru слова собственного источника.

Супруга артиста не стала опровергать или подтверждать эту информацию, но пресс-секретарь отметила, что сейчас Кобзон чувствует себя не лучшим образом. "Он нездоров, но ничего из ряда вон выходящего у нас не происходит", – пояснила она.

80-летний Иосиф Кобзон в последние годы борется с онкологическим заболеванием. Недавно в эфире одной из телепередач он рассказал и об онкологическом заболевании певца Александра Розенбаума, однако Розенбаум опроверг информацию о болезни.

Gazeta.ru
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