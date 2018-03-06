Подробностей расставания Ингеборги с Дмитрием нет. Известно лишь, что на развод пара подала в конце прошлого года, сообщает mk.ru. Любопытно, что уже после этого в эфире Первого канала был показан документальный фильм о Дапкунайте: "Все, что пишут обо мне – неправда", где актриса впервые показала своего сына Алекса. Удивительно, но Ингеборге удалось скрыть от прессы факт рождения мальчика. До сих неизвестно, когда именно малыш появился на свет. Предполагается, что Дапкунайте воспользовалась услугами суррогатного материнства.
Напомним, что Дапкунайте и Ямпольский поженились в 2013 году. Свадьба актрисы с адвокатом бурно обсуждалась в прессе из-за большой разницы в возрасте между женихом и невестой. Ингеборга старше предполагаемого отца своего сына на 10 лет. Церемония бракосочетания была проведена в Англии для того, чтобы избавить молодоженов от ненужного внимания папарацци.
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