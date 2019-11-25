СМИ: Ходченкова беременна от "богатого пожилого бизнесмена"

В СМИ обсуждают возможную беременность актрисы театра и кино Светланы Ходченковой. Недавно одна из самых красивых артисток российского кинематографа выходила в свет, демонстрируя тонкую талию в платье черного цвета, но в кулуарах отечественного шоу-бизнеса говорят, что она на пятом месяце.
© Sipa / Scanpix

"Беременная Светлана. По виду месяц так пятый. Охмурение Семена прошло на ура", - цитирует некоего инсайдера Telegram-канал "Только никому...".

Подтверждающих интересное положение звезды снимков предоставлено не было. "Фото нет. Видела ее на днях. Оверсайз (большой размер. – Прим. "МК") конкретный и расплывшийся силуэт из-под него", - говорится в сообщении, размещенном в паблике.

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Под Семеном, вероятно, подразумевается 40-летний бард, сценарист и продюсер Семен Слепаков. В сентябре в Сети появилась информация о том, что у артистов роман. Якобы отношения шоумена с 36-летней актрисой завязались во время съемок одного из сериалов. Позже вероятные возлюбленные были замечены целующимися в Эрмитаже.

Напомним, в 2019 году некоторые СМИ сообщили, что Слепаков развелся с женой Кариной после семи лет брака, а Ходченкова ранее около пяти лет была замужем за актером Владимиром Яглычем.

По информации Telegram-канала "Модные хроники Злой Киски", у ребенка Ходченковой (если актриса на самом деле беременна) есть и другой претендент на отцовство. Паблик утверждает, что слухи о романе Семена и Светланы - "веселая шутейка". А в действительности жгучая блондинка состоит в отношениях с мужчиной, "вид которого называется "богатый пожилой бизнесмен"". Сама Ходченкова предпочитает не говорить о личной жизни.

MK.ru

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