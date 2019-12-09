Как рассказал источник сайта KP.RU в близком окружении Петросяна, свадьба состоялась в первых числах декабря.Других подробностей он не привел.
Сам Петросян и его избранница также не распространяются об изменении своего семейного статуса. В Instagram артиста не стал делиться со своими поклонниками о радостном событии.
О романе Евгения Петросяна и его помощнице стало известно в прошлом году на фоне развода юмориста со своей супругой Еленой Степаненко. Сама Брухунова год назад подтвердила, что встречается с Петросянам, и рассказала, что работает у него уже более 10 лет.
О Брухуновой известно, что она окончила Московский государственный институт культуры (МГУКИ) по специальности «менеджер», после чего начала работать в театре Петросяна и с 2016 года является его личным помощником.
Многие поклонники посчитали, что именно Брухунова стала причиной развода Петросяна и Степаненко.
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