СМИ: Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребёнка

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская в октябре уходит в декретный отпуск. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники, артистка уже написала заявление в отдел кадров Малого драматического театра Санкт-Петербурга, в котором работает.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
© Фото из социальных сетей

В сентябре, как отмечает издание, она выйдет на сцену в спектаклях "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь" и затем уйдет в декрет.

У Боярской и ее супруга, актера Максима Матвеева уже есть 6-летний сын Андрей. Пара долго прятала мальчика от прессы, впервые его снимки появились в СМИ только два года назад. А в прошлом году Андрей вышел на сцену фестиваля детского кино "Солнечный остров" вместе со своим знаменитым дедом Михаилом Боярским.

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