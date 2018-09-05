СМИ: Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребёнка

В сентябре, как отмечает издание, она выйдет на сцену в спектаклях "Гамлет", "Вишневый сад", "Коварство и любовь" и затем уйдет в декрет.

У Боярской и ее супруга, актера Максима Матвеева уже есть 6-летний сын Андрей. Пара долго прятала мальчика от прессы, впервые его снимки появились в СМИ только два года назад. А в прошлом году Андрей вышел на сцену фестиваля детского кино "Солнечный остров" вместе со своим знаменитым дедом Михаилом Боярским.