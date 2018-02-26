По словам женщины, роман Виталины и очень богатого мужчины по имени Илья, начался еще до развода. Именно к нему, как утверждает Мазур, Цымбалюк-Романовская летала в Грузию в разгар бракоразводного процесса.

"Она съездила в Грузию якобы для того, чтобы поправить здоровье. Однако она уехала туда в романтических целях, - цитируют Элину Мазур российские таблоиды. - У нее был некий крайне богатый мужчина по имени Илья, миллионер, может даже миллиардер. Она вернулась оттуда с четким намерением побыстрее завершить развод, чтобы снова выйти замуж. Она хотела уехать на новогодние праздники во Францию, и там под Рождество состоялась бы помолвка".

После возвращения, как рассказала Мазур, Виталина познакомила ее с этим мужчиной - и похоже, что отношения развивались уже давно. Однако помолвке помешало уголовное дело, заведенное на Цымбалюк-Романовскую. Кроме того, Виталина боялась, что из-за проблем с законом ее любовник не захочет с ней общаться, так как он очень серьезный человек. И, как заверяет Мазур, так все и произошло - предполагаемый любовник утверждает, что не был знаком с Цымбалюк-Романовской и никогда не встречался с ней.

Многие, впрочем, не очень доверяют словам Элины Мазур, которая после ссоры с Виталиной активно ходит по телеканалам и делится подробностями жизни бывшей подруги. Люди склонны предполагать, что женщина просто хочет получить свою долю популярности, сыграв на интересе к скандальному разводу знаменитого артиста и его молодой экс-супруги.