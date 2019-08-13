Как сообщает "Комсомольская правда", 38-летняя Жукова и Ниархос живут вместе в Нью-Йорке, но отдыхать предпочитают на европейских курортах. Сначала они отдыхали в Италии, путешествуя на яхте в компании с певицей Кэти Пэрри и кинозвездой Орландо Блумом, а сейчас проводят время в Хорватии с семьей Ставроса.
В июле в западных СМИ появились публикации о помолвке Жуковой и Ниархоса, а источник издания PageSix сообщил, что свадьба должна состояться уже в этом году.
О расставании Абрамовича и Жуковой, у которых есть двое общих детей, стало известно два года назад. При этом они сумели сохранить хорошие отношения и нередко вместе посещают различные культурные и благотворительные мероприятия.
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