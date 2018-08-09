СМИ: Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова вышла замуж

На днях в профиле Волковой появился снимок, на котором она одета в белое платье и держит в руках букет. Фотографию Юлия дополнила хэштэгами "любовь", "семья", "навсегда".
Подписчики артистки тут же стали поздравлять ее со свадьбой. Чуть позже в профиле появился еще один пост, где Волкова поблагодарила поклонников, однако заявила, что никаких комментариев о личной жизни давать не будет: "Мои хорошие! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений. Многие мучаются и задают разные вопросы: Она замуж вышла? За кого? Где? Давайте, я раз и навсегда все вам объясню: я счастлива. Моя семья — это мое личное, и так будет всегда. Живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса, берегите своих близких, радуйтесь за других".
Мои,хорошие!!!😇 Как много я сегодня прочитала приятностей,ваших переживаний,поздравлений😊💃🏻💋многие мучаются и задают разные вопросы:она замуж вышла? За кого? Где? Давайте я раз и навсегда все вам обьясню: 1)Я СЧАСТЛИВА❤️ 2) МОЯ СЕМЬЯ-ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ И ТАК БУДЕТ ВСЕГДА🙏 3)ЖИВИТЕ ,МЕЧТАЙТЕ,НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДЫМ ДНЕМ,ВЕРЬТЕ В ЧУДЕСА,БЕРЕГИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ,РАДУЙТЕСЬ ЗА ДРУГИХ😘 @elini_shop
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