СМИ: Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова вышла замуж

На днях в профиле Волковой появился снимок, на котором она одета в белое платье и держит в руках букет. Фотографию Юлия дополнила хэштэгами "любовь", "семья", "навсегда".

Подписчики артистки тут же стали поздравлять ее со свадьбой. Чуть позже в профиле появился еще один пост, где Волкова поблагодарила поклонников, однако заявила, что никаких комментариев о личной жизни давать не будет: "Мои хорошие! Как много я сегодня прочитала приятностей, ваших переживаний, поздравлений. Многие мучаются и задают разные вопросы: Она замуж вышла? За кого? Где? Давайте, я раз и навсегда все вам объясню: я счастлива. Моя семья — это мое личное, и так будет всегда. Живите, мечтайте, наслаждайтесь каждым днем, верьте в чудеса, берегите своих близких, радуйтесь за других".

A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Jul 28, 2018 at 10:50am PDT



A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Jul 5, 2018 at 4:23am PDT



A post shared by Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) on Jul 3, 2018 at 2:03pm PDT

