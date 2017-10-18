СМИ: Джонни Депп обвинил своих юристов в "предательстве"

Американский актер Джонни Депп обвинил своих юристов в "предательстве", утверждает TMZ.
Johnny Deppas
© Shutterstock

По информации издания, звезда "Пиратов Карибского моря" подал в суд на юридическую фирму Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman, представлявшую его интересы на протяжении многих лет.

Депп обвинил фирму в сговоре с его финансовыми менеджерами из TMG. По словам актера, юристы знали, что TMG "грабит" его, но не предупредили об этом.

Gazeta.ru
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