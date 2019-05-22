СМИ: До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора

Как утверждает издание, Брухунова всегда стремилась быть поближе к эстрадным звездам. Сначала вела фанатский сайт певца Авраама Руссо, затем увлекалась "Кривое зеркало" и стала на добровольных началах делать фоторепортажи с концертов. Помогала Елене Степаненко, заметившей старательную девушку и назначившую ее администратором своего сайта. "КП" отмечает, что Степаненко опекала Татьяну и даже разрешила пожить ей в одной из своих квартир.

12 лет назад Брухунова попала на практику в театр Петросяна, однако, по словам куплетиста Михаила Вашукова, Евгений Петросян не выделял ее среди прочих молодых сотрудниц.

В ближний круг знакомых юмориста 18-летняя на тот момент Татьяна не входила, рассказал изданию писатель Леонид Натапов, но стала близко общаться с его директором - 73-летним Юрием Диктовичем, который полностью отвечал за гастроли Петросяна. Одна из знакомых Петросяна и Степаненко сообщила "КП", что Брухунова и Диктович поладили и он взял ее личной помощницей. Ему импонировало внимание молодой девушки, но он был женат и оставлять семью не собирался. И пошли слухи.

В окружении уже разведенной пары говорят, что еще в 2010-м году (роман с Петросяном начался в 2013-м) Брухунова публиковала в социальных сетях неоднозначные посты с цитатами и стихами о любви к несвободному мужчине и даже давала советы, как очаровать зрелого мужчину. Записи эти они позднее удалила, но в Сети остались скриншоты.

Два года спустя Диктович стал ревновать Татьяну, которая все чаще кокетничала с Петросяном. В театре говорят, очень хотела занять место директора артиста. А в 2013-м году Юрий Диктович ушел из жизни. Поведение Брухуновой на похоронах, по словам знакомых Петросяна и Степаненко, вызвало у присутствующих замешательство. "Вцепилась обеими руками в его гроб и рыдала в голос. А рядом в изумлении стояли пожилая жена Диктовича и его дочь, которая живет за границей. Обе знали, что Брухунова имела виды на Диктовича. Но сейчас они не хотят поднимать эту тему - слишком болезненно, - цитирует "КП" знакомую Петросяна и Степаненко.

И тогда место Диктовича рядом с юмористом заняла Брухунова, которую артист наконец заметил. Через три года он назначил усердную помощницу худруком своего театра с хорошим окладом, Брухунова начала покупать элитную недвижимость и, как говорят знакомые экс-супругов, стала настраивать Петросяна против жены. А накануне наступления 2018 года он сообщил Степаненко, что уходит.

Комментариев самой Татьяны Брухуновой издание не приводит.