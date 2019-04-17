Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о госпитализации Быкова «Интерфаксу».
«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — заявил Венедиктов.
По его словам, о ситуации уже известно в Минздраве России и в региональном минздраве Башкортостана, на связи с которым находится Венедиктов. Госпитализация связана с хроническим заболеванием, отметил журналист.
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