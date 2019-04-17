СМИ: Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Как рассказал источник «Комсомольской правды», Быкова привезли на скорой с подозрением на инсульт. По последним данным, он впал в кому. За несколько часов до начала лекции в уфимской группе лектория «Прямая речь» появилось сообщение о плохом самочувствии критика, пишет ProUfu.ru. Корреспондент «Сноба» не нашел этого сообщения. При этом лекции Быкова в Москве и Риге перенесли. Другое местное издание Ufa1.ru пишет, что Быкова увезли в больницу прямо из аэропорта.