Как рассказал источник «Комсомольской правды», Быкова привезли на скорой с подозрением на инсульт. По последним данным, он впал в кому. За несколько часов до начала лекции в уфимской группе лектория «Прямая речь» появилось сообщение о плохом самочувствии критика, пишет ProUfu.ru. Корреспондент «Сноба» не нашел этого сообщения. При этом лекции Быкова в Москве и Риге перенесли. Другое местное издание Ufa1.ru пишет, что Быкова увезли в больницу прямо из аэропорта.
© Sputnik / Scanpix

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию о госпитализации Быкова «Интерфаксу».

«Вчера вечером он почувствовал себя плохо и был доставлен в городскую больницу Уфы», — заявил Венедиктов.

По его словам, о ситуации уже известно в Минздраве России и в региональном минздраве Башкортостана, на связи с которым находится Венедиктов. Госпитализация связана с хроническим заболеванием, отметил журналист.

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