Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить €100 тыс.
По данным издания, в диапазоне от €50 до €70 тыс. обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за €25-35 тыс.
Частный концерт Feduk, "как и большинства актуальных молодых рэперов", стоит около €15 тыс.
СМИ: частный концерт Пугачевой стоит дороже выступления Шнурова
Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы...
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