СМИ: частный концерт Пугачевой стоит дороже выступления Шнурова

Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить €100 тыс.

По данным издания, в диапазоне от €50 до €70 тыс. обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за €25-35 тыс.

Частный концерт Feduk, "как и большинства актуальных молодых рэперов", стоит около €15 тыс.