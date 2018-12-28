СМИ: частный концерт Пугачевой стоит дороже выступления Шнурова

Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обойдется в €350 тыс., в то время как лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров сыграет на корпоративе за сумму от $150 тыс. до €250 тыс. Расценки выяснил сайт mk.ru.
© Asm. albumo nuotr.

Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить €100 тыс.

По данным издания, в диапазоне от €50 до €70 тыс. обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за €25-35 тыс.

Частный концерт Feduk, "как и большинства актуальных молодых рэперов", стоит около €15 тыс.

Газета.ру
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