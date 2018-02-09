СМИ: Бывшая жена Джигарханяна разбогатела на скандале с разводом

По данным таблоида Super, Виталина стала самой востребованной гостьей разнообразных ток-шоу, специализирующихся на скандальных темах. По подсчетам издания, женщина приняла участие примерно в четырех десятках передач на главных телеканалах России. При этом за участие, как отмечают авторы статьи, Цымбалюк-Романовская получает гонорар в размере около миллиона рублей (чуть больше 14 тысяч евро по текущему курсу). Несложно сосчитать, что за 40 эфиров Виталина пополнила свое финансовое состояние более чем на полмиллиона евро.

Как указывают СМИ, такая медиа-активность бывшей жены Джигарханяна сделала ее одной из наиболее узнаваемых персон и - как следствие - желанной гостьей на светских мероприятиях.