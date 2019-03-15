СМИ: Басков и Киркоров устроили дебош в Узбекистане

Как сообщает портал Ura.ru, Киркоров и Баскова прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца "Хумо Арена". "Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали "клоунаду", не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния", — утверждают очевидцы. Утверждается, что Киркоров и Басков пародировали узбекский акцент и шутили насчет поданного им лимузина.
В соцсетях Киркорова и Баскова уже осудили: их обзывают "животными" и "позорниками". Сами звезды пока не комментировали обвинения.
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