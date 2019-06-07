Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось, сообщает телеграм-канал Mash.
Бари Алибасов
© RIA / Scanpix

Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что Алибасов по-прежнему находится в медикаметнозной коме. Официального подтверждения информации в данный момент нет.

Напомним, продюсер по ошибке выпил жидкость для чистки труб "Крот", перепутав ее с соком. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

Gazeta.ru
Статьи по теме:

После химического ожога Алибасову грозит пожизненное питание через трубочку

По словам специалистов, полученный Бари Алибасовым по...

Бари Алибасов госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогом пищевода (3)

Российский продюсер Бари Алибасов госпитализирован в...

Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым

Бари Алибасов недавно вышел в свет в гордом...

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились

Взаимная симпатия между Бари Алибасовым и Лидией...

Знаменитости

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер...

СМИ: Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось,...

После химического ожога Алибасову грозит пожизненное питание через трубочку

По словам специалистов, полученный Бари Алибасовым по...

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

В Москве госпитализирован актер Александр...

Валерия и Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу

Продюсер и певица 15 лет назад официально оформили свои...

TOP новостей

Отдыхающих в Паланге встречает полоса препятствий (20)

В прошлом году Паланга утопала в пыли, в этом году...

Ожелите после печального опыта: больше не буду сообщать в полицию о пьяном водителе (22)

Общественный деятель Нийоле Ожелите в фейсбуке...

Владимир Милов: Смысл существования российской власти будет сводиться к выживанию и самообороне от людей Специально для DELFI

В России выстроена автократическая феодальная...

В День архивов откроют бывшие кабинеты сотрудников КГБ (104)

По случаю Международного дня архивов в Литве можно...

Скандал в Мажейкяй: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной (7)

7 июня, в 9.00 ч., на запланированный опрос подростка в...