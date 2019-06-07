СМИ: Бари Алибасов подключен к аппарату искусственной вентиляции

Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщается, что Алибасов по-прежнему находится в медикаметнозной коме. Официального подтверждения информации в данный момент нет.

Напомним, продюсер по ошибке выпил жидкость для чистки труб "Крот", перепутав ее с соком. Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.