СМИ: Армена Джигарханяна выписали из больницы

Отмечается, что актеру стало значительно лучше, из клиники его забрал сын. В ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.

15 августа сообщалось, что Джигарханян перенёс операцию и находился в тяжёлом состоянии. Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев.