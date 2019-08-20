СМИ: Армена Джигарханяна выписали из больницы

Российского актера Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Отмечается, что актеру стало значительно лучше, из клиники его забрал сын. В ближайшее время Джигарханян будет наблюдаться у врачей и проходить процедуры.

15 августа сообщалось, что Джигарханян перенёс операцию и находился в тяжёлом состоянии. Врачи установили ему сложный кардиостимулятор последнего поколения.

Отметим, в начале российской агрессии против Украины в марте 2014 года Армен Джигарханян поддержал украинцев.

УНИАН
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