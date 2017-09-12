СМИ: арестован сын Жан-Клода Ван Дамма

В США арестован младший сын актера Жан-Клода Ван Дамма, передает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
© Vida Press

По имеющимся данным, 21-летний Николас Ван Варенберг был взят под стражу за то, что угрожал ножом своему соседу по комнате. Инцидент произошел в Темпе (Аризона).

Как утверждается, в полицию поступил звонок, согласно которому сын Ван Дамма ударил по лифту в здании, где проживал. Сотрудники правоохранительных органов нашли след крови, ведущий в апартаменты Варенберга. Поговорив с ним и его соседом, они установили, что сын артиста поранил руку.

Полицейские ушли, но через 20 минут сосед Варенберга спустился вниз и заявил, что тот угрожал ему ножом. Как утверждает сосед, сын актера был недоволен, что сосед открыл дверь полиции. Был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов нашли нож и запрещенные препараты.

Gazeta.ru
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