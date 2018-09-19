СМИ: Анджелина Джоли планирует снова выйти замуж

По информации таблоида, законно заключить брак они пока не могут, поскольку Джоли до сих пор не оформила развод с экс-возлюбленным — актером Брэдом Питтом. Несмотря на все эти обстоятельства, пара уже начала планировать торжество, которое, по данным журналистов, должно состоятся в Лондоне.

Ранее адвокат Джоли, которая находится в процессе развода с Питтом, выступил с заявлением, что никаких существенных выплат алиментов муж не производил с момента расставания, то есть на протяжении полутора лет.

В ответном обращении защиты Питта говорится о том, что актер дал в долг Джоли $8 млн на приобретение дома, в котором она проживает в настоящее время, и заплатил $1,3 млн по счетам в пользу жены и их детей. Также адвокаты обвинили сторону защиты Джоли в попытке манипулировать освещением процесса в средствах массовой информации.

Напомним, что что развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже более двух лет. У пары шестеро детей – трое родных и трое приемных. Звездные супруги никак не могут решить, кто возьмет опеку над отпрысками.