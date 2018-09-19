СМИ: Анджелина Джоли планирует снова выйти замуж

По информации таблоида, законно заключить брак они пока не могут, поскольку Джоли до сих пор не оформила развод с экс-возлюбленным — актером Брэдом Питтом. Несмотря на все эти обстоятельства, пара уже начала планировать торжество, которое, по данным журналистов, должно состоятся в Лондоне.
Ранее адвокат Джоли, которая находится в процессе развода с Питтом, выступил с заявлением, что никаких существенных выплат алиментов муж не производил с момента расставания, то есть на протяжении полутора лет.
В ответном обращении защиты Питта говорится о том, что актер дал в долг Джоли $8 млн на приобретение дома, в котором она проживает в настоящее время, и заплатил $1,3 млн по счетам в пользу жены и их детей. Также адвокаты обвинили сторону защиты Джоли в попытке манипулировать освещением процесса в средствах массовой информации.
Напомним, что что развод Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже более двух лет. У пары шестеро детей – трое родных и трое приемных. Звездные супруги никак не могут решить, кто возьмет опеку над отпрысками.
Авраам Руссо: меня похитил экс-владелец "Черкизона"
Следственный комитет России обвинил племянника...
Дрейк подал в суд на женщину, которая заявила о беременности от него
Канадский рэпер Дрейк подал в суд на Лейлу Лайс,...
Порноактриса сравнила пенис Трампа с мухомором из "Марио" (1)
Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее...
TOP новостей
Глава Maximа после встречи с премьером: закроются не только продовольственные магазины (47)
19 сентября встреча премьер-министра Саулюса...
Гибель Ил-20 в Сирии: опубликован список погибших, СК возбудил уголовное дело (120)
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное...
Настоящая осень уже не за горами: в выходные погода будет ненастной
Несмотря на то, что уже началась вторая половина...
Борьба вильнюсцев за лес вскрыла правду: мэрия планирует застроить часть города многоквартирными домами (34)
Жители Gudelių šilаs, который находится в столичном...
Эксперты проверят измеряющие среднюю скорость радары: водители не доверяют радарам (1)
С начала сентября в Литве работают радары, измеряющие...