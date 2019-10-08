СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, но она в тяжелом состоянии

Звезда «Моей прекрасной няни» находилась под наблюдением врачей «Европейского медицинского центра». Несколько дней назад ее выписали после завершения курса лечения по полису ОМС. Теперь, как пишет издание, близкие Анастасии намерены перевести ее в другую клинику.
Напомним, неделю до этого о самочувствии Заворотнюк не было новостей. Это спровоцировало появление слухов о смерти артистки, которые опровергла директор Анастасии.
Кроме того, другой представитель Анастасии — Стас Христов — сделал от семьи Заворотнюк официальное заявление. В нем он попросил уважать решение родных не давать комментариев о состоянии актрисы.
«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ. Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи», — заявил Христов.
Также стало известно о том, что в медицинском учреждении, где лечится Анастасия, началась служебная проверка из-за работника, который рассылал в СМИ письма и предлагал купить у него фотографии умирающей в палате звезды. После появления шумихи в Сети этот человек пропал, а снимки так и не появились в публичном доступе.
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