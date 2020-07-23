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Впервые с момента, когда стало известно о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, она согласилась на телеинтервью.
Anastasija Zavorotniuk
Anastasija Zavorotniuk
© Itar-Tass / Scanpix

Сенсационную новость без ссылки на какой-либо источник сообщил портал Popcake, не уточнив, на каком именно канале, когда и в какой программе появится Заворотнюк.

По данным портала, актриса чувствует себя гораздо лучше и готова рассказать обо всем, что происходило в ее жизни в последнее время, в том числе об экспериментальном лечении. Ранее Анастасия отказывалась от общения с представителями СМИ из-за плохого самочувствия.

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Это не первое анонсированное выступление актрисы, в октябре прошлого года ее концертный директор Стас Христов уже обещал, что она появится на одном из телеканалов, однако этого не произошло.

О болезни Заворотнюк СМИ стали писать в августе прошлого года. Отмечалось, что с апреля она не выходила на сцену в театре, не участвовала в мероприятиях и не выходила в свет. Семья артистки позднее подтвердила серьезное заболевание, однако подробно ничего не комментирует. В профиле актрисы в социальных сетях периодически публикуются старые снимки и слова благодарности за поддержку в адрес поклонников.

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