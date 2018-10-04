Об этом рассказал Алишер - стилист Пугачевой, который несколько лет назад заставил ее отказаться от балахонов и приучил к более молодежному стилю. Именно Алишер одевает Аллу в мини и обтягивающие брючки. По словам стилиста, до разработки костюмов юбилейной программы они с Пугачевой пока не добрались, так как записывают песни.
По информации издания, тур будет включать в себя 20 выступлений - в Москве и Санкт-Петербурге, в Израиле, Германии и США. Также сообщается, что Алла обратилась к Илье Резнику с просьбой написать новую песню. "Думаю, Пугачева вернется на сцену. Она хороша!", - цитирует Резника StarHit.
СМИ: Алла Пугачева вернется на сцену для юбилейного тура
Алла Пугачева , которой в апреле будущего года...
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