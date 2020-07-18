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Актер Алексей Панин может являться причиной расставания Кристины Асмус и Гарика Харламова, сообщает Teleprogramma.pro. О расставании несколько недель назад сообщили сами звезды, позднее Харламов подтверждал, что это по-настоящему, а не розыгрыш.
СМИ: Алексей Панин мог разрушить брак Кристины Асмус и Гарика Харламова
© RIA/Scanpix

В прошлом году на странице Харламова начали появляться ролики, в которых он высмеивал Панина. Тот не остался в долгу, и пригрозил серьезными последствиями, если тот не угомонится. Например, Панин пообещал разрушить семейную жизнь Харламова. «Гарик, дорогой. Не буди лихо, пока оно тихо», - обратился тогда к Харламову Панин, призвав шоумена «закрыть рот». Также он назвал Харлмова «бездарным квнщиком», а себя «хорошим артистом», который работал с великими людьми.

Издание не исключает, что Панин приложил руку к разрушению брака Харламова и Асмус. Каким образом – не уточняется.

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