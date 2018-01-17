"Группа 7" - компания, которая представляет интересы потомков тех, кто когда-то придумал КВН.

"Сейчас КВН - это очень доходный бизнес. Все его рычаги оказались в руках исключительно семьи Маслякова только потому, что он запатентовал на свое имя авторство идеи и товарный знак, - заявил в разговоре с "КП" гендиректор компании "Группа 7", продюсер Дмитрий Иванов. - Но совсем не Масляков придумал эту игру! Поэтому потомки авторов идеи КВНа и пытаются восстановить справедливость".

Его слова подтверждает Наталья Весельницкая, известная на Западе как "адвокат Кремля": "Игру КВН придумали в 1961 году три автора - Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев. Есть документы 1961 года из Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР - сценарии первых передач. Там указаны авторы - создатели КВНа, редакторы и режиссеры, но там нет Маслякова! Он пришел значительно позже, а уже после возрождения передачи зарегистрировал на себя товарный знак. Вот такое мнимое авторство".

Как уточняет издание, сейчас ни одного из трех создателей КВН уже нет в живых.

По словам опрошенных участников команд КВН, принадлежащая Маслякову компания «АМиК» не вкладывает в создание контента ни копейки, все расходы команды оплачивают сами, задача Маслякова - обеспечить телеэфиры для Первого канала, которому продает шоу. Стоимость программы неизвестна, но в прессе фигурировали суммы 250-400 тысяч долларов за каждую передачу. Кроме того, все команды платят членские взносы, а также отчисления от выступлений на гастролях и корпоративах - за право выступать под брендом КВН. По подсчетам Forbes за 2015 год, пишет "КП", доход "АМиК" от телетрансляций, гастрольных туров команд КВНа и отдельных выступлений участников составляет не менее 3,5 млн долларов в год.

Издание также связалось с представителями компании "АМиК", где претензиям по поводу авторства очень удивились. "Спор за бренд КВНа? Первый раз такое слышу, - заявил личный помощник Александра Маслякова Василий Маслов. - Никаких официальных заявлений или претензий компания не получала. Похоже, это просто очередной мыльный пузырь. Все документы на бренд есть".