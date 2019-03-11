"Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество", — поведали друзья девушки. По их словам, сначала Дарина хотела оставить свою фамилию (точнее псевдоним, настоящая фамилия девушки - Сапарова), но потом согласилась стать Цекало. "Пара сейчас живет на две страны — Америку и Россию" — добавили источники.

О романе Цекало и Эрвин стало известно в конце прошлого года. После расставания со своей третьей женой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой, продюсер начал встречаться с молодой актрисой. Тогда же он рассказывал, что уже сделал предложение своей возлюбленной, поэтому слово "любовница" по отношению к ней он считает неуместным.

"Слово "любовница" неуместно и оскорбительно. Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", — подчеркнул Цекало.

Отчим актрисы адвокат Аскар Мухитдинов и ее кровный отец Бахыт Сапаров раскритиковали выбор девушки, поскольку Цекало старше ее на 30 лет.

В беседе с eg.ru Сапаров признался, что уже несколько лет не общался с дочерью, но следит за ее жизнью и не одобряет брак с продюсером. "Мне 50 лет, а Цекало — 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!" — возмутился отец девушки.

Ее отчим в свою очередь пожаловался, что Дарина с детства живет в США за его счет. "У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде — фигня. На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала. Я до сих пор ей все оплачиваю", — рассказал Мухитдинов.

Не в восторге от брака Эрвин с Цекало оказались и люди из окружения актрисы. Об этом журналистам рассказал один из ее приятелей Бен. По его словам, за Дариной всегда бегали парни, но она была очень избирательна и всем отказывала. "Некоторые друзья ее не поддержали — им не понравился Цекало. Дело в том, что ребята обожали бывшего бойфренда Дарины — немца. Но не судьба. Зачем ей нужен Цекало? Деньги? Вы думаете, у нее их нет? Сомневаюсь. Но это ее жизнь!" — заключил Бен.