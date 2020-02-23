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Певица Любовь Успенская на фоне скандала с дочерью заявила, что планирует развестись с ее отцом, бизнесменом Александром Плаксиным, с которым прожила около 30 лет.
СМИ: 30-летний брак Любови Успенской оказался фиктивным
© RIA / Scanpix

Неожиданное признание было сделано после того, как наследница артистки Татьяна в телеэфире обвинила мать в деспотичности, после чего назвала себя жертвой обмана телевизионщиков и улетела обратно в США, к отцу. Успенская же объясняла: именно муж "развратил" ребенка деньгами, да и ей самой якобы давно пытался отравить жизнь.

Успенская сообщила, что уже около года не живет с мужем: она остается в России, он - в Штатах. Но теперь в СМИ появились слухи, в соответствии с которыми артистке даже не придется серьезно "заморачиваться" с разводом.

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"Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочетание не имеет юридической силы", - заявил "Стархиту" источник из окружения пары.

По словам инсайдера, если бы Успенская и Плаксин после формальной церемонии (обвенчать может даже "Элвис" за каких-то 15 минут) зарегистрировали брак по-настоящему в другом штате или в России, все было бы законно

"Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности", - отметил собеседник издания.

MK.ru
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