СМИ: 30-летний брак Любови Успенской оказался фиктивным

Неожиданное признание было сделано после того, как наследница артистки Татьяна в телеэфире обвинила мать в деспотичности, после чего назвала себя жертвой обмана телевизионщиков и улетела обратно в США, к отцу. Успенская же объясняла: именно муж "развратил" ребенка деньгами, да и ей самой якобы давно пытался отравить жизнь.

Успенская сообщила, что уже около года не живет с мужем: она остается в России, он - в Штатах. Но теперь в СМИ появились слухи, в соответствии с которыми артистке даже не придется серьезно "заморачиваться" с разводом.

"Пара поженилась в Лас-Вегасе, где, как известно, бракосочетание не имеет юридической силы", - заявил "Стархиту" источник из окружения пары.

По словам инсайдера, если бы Успенская и Плаксин после формальной церемонии (обвенчать может даже "Элвис" за каких-то 15 минут) зарегистрировали брак по-настоящему в другом штате или в России, все было бы законно

"Возможно, у нее просто не хватило времени вдаваться в такие подробности", - отметил собеседник издания.