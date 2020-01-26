"Смерть с косой существует": Кончаловский заговорил о кончине

С точки зрения 82-летнего мэтра, в молодости каждый человек считает себя бессмертным. Однако по прошествии времени люди понимают, что это вовсе не так.

"Смерть с косой где-то существует. Она вообще уже за дверью. Вот и получается, что жизнь слишком коротка, чтобы заниматься тем, что ты ненавидишь. Поэтому очень везет тем, кто занимается любимым делом", - написал в своей публикации муж актрисы Юлии Высоцкой.

По мнению режиссера, совсем не обязательно, чтобы твое дело считалось престижным. В качестве примера он привел банковских работников, которые, по его словам, ненавидят свою профессию. Можно быть счастливым человеком будучи сапожником или поваром, отметил Кончаловский.

Кроме того, режиссер подчеркнул, что не каждому дано в полной мере раскрыть свой талант. В такой ситуации на выручку приходит мастерство, но его нужно достигать с помощью трудолюбия. Кончаловский выразил уверенность в том, что даже без таланта есть шанс стать великим мастером, однако для этого необходимо много трудиться.