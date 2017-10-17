- Изначально образованию тромбов способствует повышенная свертываемость крови, эта особенность может быть у человека от рождения либо появляется с возрастом, — поясняет врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова. — Самое важное, что этот показатель всегда смотрят при диспансеризации — он определяется по общему анализу крови, и человеку сразу дают рекомендации, как избежать образования тромбов. Поэтому в очередной раз напоминаю всем: не пренебрегайте бесплатной диспансеризацией.

Очень многое зависит от образа жизни — у тех, кто мало двигается, риск закупорки сосудов тромбами намного выше, потому что снижается эластичность кровеносных сосудов, в том числе их способность быстро расширяться при необходимости. Также стенки сосудов повреждаются при курении и злоупотреблении алкоголем, потому что в организм попадают ядовитые вещества, вызывающие хроническое воспаление. И еще один серьезный фактор риска — варикозная болезнь.

Смертельно опасный отрыв тромба может случиться из-за сильной физической перегрузки или, что нередко бывает, из-за стресса. При психоэмоциональной перегрузке выделяются “гормоны стресса” — адреналин, норадреналин, которые сужают сосуды. В этой ситуации, даже если тромб не оторвется и окажется не очень крупным, исход все равно может быть смертельным, поскольку сосуд полностью закупоривается из-за сильного сжатия.

Шансы на спасение человека зависят, безусловно, от скорости его попадания к врачам (чем быстрее, тем лучше), но решающий фактор — размер сосуда, перекрытого тромбом. Если это будет крупная артерия, то может наступить внезапная смерть. При этом также играет роль состояние сердца и всего организма в целом: если у человека есть хронические заболевания, в том числе алкогольная зависимость, то ситуация серьезно ухудшается.