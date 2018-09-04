СЛУШАТЬ: Земфира записала первую за пять лет песню

Как сообщается на сервисе "Яндекс.Музыка", в основу песни "Джозеф" легли фрагменты стихотворений Иосифа Бродского: произведений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

В создании сингла приняли участие электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер одежды Гоша Рубчинский.