СЛУШАТЬ: Земфира записала первую за пять лет песню

Как сообщается на сервисе "Яндекс.Музыка", в основу песни "Джозеф" легли фрагменты стихотворений Иосифа Бродского: произведений "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".
В создании сингла приняли участие электронный музыкант Mujuice, гитарист Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Обложку оформили режиссер Рената Литвинова и дизайнер одежды Гоша Рубчинский.
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