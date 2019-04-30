Слишком скучная: стиль беременной Меган Маркл снова раскритиковали

Декоратор Лоуренс Ллевелин-Боуэн, бывший ведущий шоу Changing Rooms на британском телевидении, раскритиковал стиль герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.
Meghan Markle
© Vida Press

Ллевелин-Боуэн, выступая на австралийском телевидении, заявил, что одежда беременной супруги британского принца Гарри кажется ему "скучной". Британские медиа предположили, что подобную оценку стилю Меган Маркл декоратор дал из-за того, что ему отказали в заказе на переделку и декор помещений Фрогмор-хауса, резиденции герцогов Сассекских в Виндзоре.

"Меган слишком скучная, — сказал тележурналистам Ллевелин-Боуэн. — Она убежала от меня с воплями".

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Заказ на оформление интерьеров Фрогмор-хауса в итоге достался Вики Чарльз, которая ранее занималась домами Дэвида и Виктории Бекхэм и Джорджа и Амаль Клуни.

Лоуренс Ллевелин-Боуэн — британский декоратор, известный своим экстравагантным стилем и любовью к ярким цветам. Занимался оформлением домов, принадлежащих королеве Елизавете II и принцу-консорту Филиппу, а также декором офиса компании money.co.uk, расположенного в старинном замке. Был ведущим шоу Changing Rooms на британском телевидении, в настоящее время участвует в австралийском реалити-шоу House Rules.

Lenta.ru
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