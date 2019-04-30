Ллевелин-Боуэн, выступая на австралийском телевидении, заявил, что одежда беременной супруги британского принца Гарри кажется ему "скучной". Британские медиа предположили, что подобную оценку стилю Меган Маркл декоратор дал из-за того, что ему отказали в заказе на переделку и декор помещений Фрогмор-хауса, резиденции герцогов Сассекских в Виндзоре.
"Меган слишком скучная, — сказал тележурналистам Ллевелин-Боуэн. — Она убежала от меня с воплями".
Заказ на оформление интерьеров Фрогмор-хауса в итоге достался Вики Чарльз, которая ранее занималась домами Дэвида и Виктории Бекхэм и Джорджа и Амаль Клуни.
Лоуренс Ллевелин-Боуэн — британский декоратор, известный своим экстравагантным стилем и любовью к ярким цветам. Занимался оформлением домов, принадлежащих королеве Елизавете II и принцу-консорту Филиппу, а также декором офиса компании money.co.uk, расположенного в старинном замке. Был ведущим шоу Changing Rooms на британском телевидении, в настоящее время участвует в австралийском реалити-шоу House Rules.
Легендарный телеведущий Ларри Кинг перенес операцию после третьей остановки сердца
Внезапная остановка сердца у известного американского...
Слишком скучная: стиль беременной Меган Маркл снова раскритиковали
Декоратор Лоуренс Ллевелин-Боуэн, бывший ведущий шоу...
Варум намекнула на свою неверность после слухов об изменах Агутина (1)
Анжелика Варум не выдержала очередной волны внимания...
“Хочу быть как мама”: дочь Юлии Началовой дала первое интервью после ее смерти
Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет....
TOP новостей
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых граждан
Истекает срок уплаты налогов "Содре" для самозанятых...
Минск отклонил предложение премьера Литвы по БелАЭС (15)
Беларусь отклонила предложение литовского...
Министр обещает до 400 дополнительных мест для литовских детей в Вильнюсском районе (2)
В следующем году министр образования, науки и спорта...
Перемен не ожидается: прогнозируют еще один солнечный день без осадков
Несмотря на то, что в понедельник было солнечно, было...
Зарубежные лидеры не приедут в Москву на День Победы (218)
Кремль не ожидает приезда зарубежных лидеров на...