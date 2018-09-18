"Скоро из всех утюгов и гладильных досок". ЛСП, Feduk и Крид с новым треком на "Вечернем Урганте"

На днях в эфире Love Radio Федук рассказал об этом треке.
— У нас произошла очень интересная коллаборация с Олегом ЛСП и Егором Кридом. Больше не могу ничего сказать. Очень скоро [трек будет звучать] из всех утюгов и гладильных досок. Это качает. То, что мы все вместе там, — это небольшой разрыв шаблонов.
Федор Инсаров (Feduk) также рассказал, что идея песни принадлежит Олегу Савченко.
— Олег — инициатор и провокатор. Здесь уклон не на хит лета, осени или года (как было с «Розовым вином». — Прим. ред.), здесь другой стилек. Просто прикольная композиция, необычный коллаб. Уже сняли клип, — резюмировал он.
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