Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".

Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".

"Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме "Неприкасаемые".

Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.

"Шотландия навсегда"

Детство Коннери при этом мало напоминало шикарную жизнь агента 007.

Он родился в Эдинбурге 25 августа 1930 года в простой семье. Его отец-католик работал рабочим на фабрике, мать протестантского вероисповедания была уборщицей.

Предки со стороны отца эмигрировали в Британию из Ирландии в конце XIX века. Семья юного Томми жила в крайне стесненных условиях, в одной комнате, без горячей воды и каких-либо удобств.

В 13 лет он ушел из школы и, не имея никакой профессиональной подготовки, стал разносить молоко, класть кирпичи, полировать гробы, чтобы как-то помочь семье.

Вскоре он поступил на службу в королевский военно-морской флот, но через три года вышел в отставку из-за язвы желудка. Он ушел из флота с двумя татуировками на руках, выражавших его самые крепкие сердечные привязанности: "Шотландия навсегда" и "Мама и папа".

Вернувшись в Эдинбург, он вскоре заслужил себе славу крепкого орешка, после того как банда из шести человек попыталась сорвать с него пальто. Он выступил один против шестерых и отстоял свое пальто и честь - совершенно в духе своего будущего персонажа.

"Вылитый Адонис"

Никакой постоянной работы не появлялось, Томми продолжал зарабатывать, чем мог, - водил грузовики, работал охранником и даже моделью в Эдинбургском колледже искусств. А для себя занимался бодибилдингом.

Художник Ричард Демарко, который рисовал Коннери с натуры в это время, говорил, что он был "потрясающе красив, вылитый Адонис".

Коннери обожал футбол, что привлекло внимание тренера Мэтта Басби, который предложил ему контракт на 25 фунтов в неделю - чтобы играть с "Манчестер Юнайтед".

Но Коннери, ставший разнорабочим в местном театре, вдруг открыл для себя мир драматического искусства и, рассудив, что век футболиста короток, а искусства вечен, решил попытать счастья на сцене.

Как он сам об этом сказал много позже: "Это было одно из моих самых умных решений".