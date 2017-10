Скончался американский рок-музыкант Том Петти

Почти сутки он провел в больнице, однако спасти его было нельзя и вечером во вторник по местному времени семья певца обнародовала заявление о его смерти.

"Он упокоился с миром в 20:40 по тихоокеанскому времени (3:40 по Гринвичу, 6:40 МСК) в окружении членов семьи, музыкантов его группы и друзей", - сообщил менеджер певца Тони Димитриадес.

Согласно первоначальным сообщениям, после прибытия в больницу врачи констатировали, что мозг музыканта не подает признаков активности, после чего было принято решение отключить его от системы жизнеобеспечения.

Сначала полиция Лос-Анджелеса подтвердила факт смерти певца, однако позже отозвала свое заявление, сообщив, что оно была распространено по ошибке.

В новом сообщении полиции говорилось, что, поскольку в заболевании певца не усматривается криминальной составляющей, полиция не занимается этим делом и не обладает информацией о его состоянии.

По сведениям сайта TMZ, певец был подключен к аппарату искусственного поддержания жизнедеятельности, но его родственники дали распоряжение, не проводить реанимационных мероприятий.

Том Петти получил известность в 1970-х годах в составе своей группы Tom Petty and the Heartbreakers благодаря таким хитам, как American Girl, Stop Draggin' My Heart Around, Breakdown, Listen to Her Heart и многим другим.

Петти также добился успеха и в соло карьере. В 1989 году появился его альбом Full Moon Fever, главный хит которого - Free Fallin' - добрался до 7 места в хит-параде Billboard Hot 100. Всего в его дискографии - 3 сольных альбома и 13 в составе группы.

Музыкант поучаствовал в творчестве группы The Traveling Wilburys, которую назвали супергруппой за звездный состав. В ней участвовали помимо Тома Петти участвовали Джордж Харрисон, Боб Дилан, Рой Орбисон и Джефф Линн.

В 2002 году Петти удостоился звезды в Зале славы рок-н-ролла. Широко известна история о том, что изначально он решил стать музыкантом, после того как пожал руку Элвису Пресли в 1950-х годах - тогда он обменял свою рогатку на целую коробку пластинок и посвятил себя музыке.

Только на прошлой неделе завершился его концертный тур, посвященный 40-летию группы Heartbreakers.

Боб Дилан назвал известие о смерти музыканта шокирующим.

"Я был самого высокого мнения о Томе. Он был величайшим исполнителем, полным света. Он был другом, и я его никогда не забуду", - сказал он.