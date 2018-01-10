О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.
Державин родился в 1936 году в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища им. Щукина работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной. С 1968 года работал в Московском театре сатиры.
В театре он работал вместе со своим другом и партнером по эстрадным номерам Александром Ширвиндтом.
Михаил Державин сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст", одной из самых известных его киноролей стала работа в картине "Трое в лодке, не считая собаки". Вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время "Кабачок "13 стульев".
Был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена "Дружбы" и "За заслуги перед Отечеством".
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