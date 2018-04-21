Скончалась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Накануне актриса жаловалась на проблемы с сердцем и вызывала скорую, однако от госпитализации отказалась. Позже с Дорошиной связались журналисты "Пятого канала", которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально. О смерти Нины Дорошиной сообщили сразу несколько СМИ, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В последнее время Нина Дорошина жаловалась на сердце. Месяц назад народная артистка РСФСР обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.
Минувшим летом у нее отнимались ноги. Несколько лет назад Нина Дорошина серьезно пострадала, упав в резко затормозившем трамвае. Актрису тогда пришлось отправить в больницу.
Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск, в те годы это был город-спутник Москвы (сейчас - район Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Щукина, спустя два года дебютировала на сцене театра "Современник", где и проработала всю жизнь.
Дорошина снялась в двух десятках фильмов, самый известный из которых — "Любовь и голуби" (1984 год), роль Нади, жены главного героя. За спектакль "Любовь и голуби" получила первую премию на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году.
Фото - кадр из фильма.
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