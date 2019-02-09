Сколько зарабатывает пенсионерка Пугачева

Девять лет назад Алла Борисовна ушла с большой сцены. Звезда всю себя посвятила семье. С момента появления на свет двойняшек Гарри и Лизы у "безработной" пенсионерки Пугачевой трат заметно прибавилось.

Содержание огромного замка в подмосковной деревне Грязь, стоит около полмиллиона рублей в месяц. На образование подрастающих отпрысков за аналогичный период времени Примадонна тратит миллион. "Откуда деньги у королевы отечественной поп-сцены?" – недоумевают поклонники.

"Удачно вышла замуж", – отвечают им более осведомленные интернет-обыватели, добавляя, что все же слухи о сказочных богатствах Пугачевой сильно преувеличены. Поговаривают, что основным добытчиком в семье является Максим Галкин. Шоумен трудится на телевидении, гастролирует с концертами, работает на корпоративах.

Зарабатывает и сама Алла Борисовна. Певица выступает на частных вечеринках. Одни говорят, что знаменитость берет за выступление не меньше 250 тысяч евро, другие называют другую сумму – 350 тысяч евро, однако точно знает только сама Примадонна.

На певицу также оформлены товарные знаки "Мадам Брошкина", "Рождественские встречи", "Кристина", "Примадонна", как на композитора на нее зарегистрировано порядка 50 песен. Авторские права также приносят звезде доход. Об этом сообщает Sobesednik.ru.