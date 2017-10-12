Сколько стоит Пугачева: СМИ сообщили стоимость ее выступления

Несмотря на то, что Алла Пугачева отказалась от больших сольных концертов, иногда она все же соглашается выступить на корпоративах. За большие деньги.
Пресс-фото

Как сообщает "Комсомольская правда", Пугачеву можно без сомнений назвать самым дорогим поп-артистом России.

По данным издания, гонорар певицы за выступление на корпоративе составляет 300-350 тысяч евро.

В то же время, как она рассказала "КП", для нее это не только работа, но и развлечение. «Это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент, это развлечение и для меня», — цитирует Пугачеву издание.

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