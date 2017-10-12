Как сообщает "Комсомольская правда", Пугачеву можно без сомнений назвать самым дорогим поп-артистом России.
По данным издания, гонорар певицы за выступление на корпоративе составляет 300-350 тысяч евро.
В то же время, как она рассказала "КП", для нее это не только работа, но и развлечение. «Это не концертная деятельность, это совершенно другое. Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент, это развлечение и для меня», — цитирует Пугачеву издание.
ФОТО: Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после сообщения о беременности (1)
После официального сообщения британской королевской...
Брэд Питт подтвердил, что защищал Гвинет Пэлтроу от Вайнштейна (1)
Брэд Питт подтвердил рассказ Гвинет Пэлтроу о...
Сколько стоит Пугачева: СМИ сообщили стоимость ее выступления
Несмотря на то, что Алла Пугачева отказалась от...
Журналистка "КП" объяснила, как появился фейк о смерти Хворостовского (2)
Российское издание «Комсомольская правда» 11 октября...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (26)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (215)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (24)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (18)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...