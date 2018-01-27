Сына 47-летнему Маликова и его жене Елене подарила суррогатная мать. Малыш появился на свет в клинике "Ава-Петер" в Санкт-Петербурге.
Элитная питерская клиника репродуктивной медицины имеет безупречную репутацию – здесь наблюдаются в том числе и суррогатные мамы, которые вынашивают детей для состоятельных семей. Медицинское учреждение заботится не только о здоровье мам и малышей, но и о мерах безопасности, что позволяет сохранить в тайне имена людей, которые посещают клинику.
За такой сервис приходится дорого платить. Но секретность в учреждении на таком уровне, что даже цены на пребывание в клинике не разглашаются посторонним. Однако сайту teleprogramma.pro удалось узнать, что стоимость услуг суррогатной матери, включая юридическое сопровождение процедуры, ЭКО, ежемесячное содержание матери, медицинское сопровождение беременности и родов может стоить в среднем два миллиона рублей, из них 700 – 800 тысяч придется заплатить самой суррогатной матери за ее услугу.
Маликов, мечтавший о сыне, не экономил на медицинских услугах для суррогатной мамы. Роды прошли в комфортных условиях, биологические родители малыша были рядом.
Напомним, Димитрий Маликов 24 января стал отцом во второй раз. Певец очень счастлив, но пока не комментирует событие. Супруга артиста Елена на семь лет его старше. У пары уже есть старшая дочь Стефания. Ей 17 лет.
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