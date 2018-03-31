За одно частное или корпоративное выступление Алла Пугачева получает как минимум 250 тысяч евро – около 18 миллионов рублей. Для сравнения: молодой супруги Примадонны, телеведущий, юморист, шоумен Максим Галкин зарабатывает за один выход на сцену в разы меньше – 50 тысяч евро (3,6 миллиона рублей), сообщает Ura.ru со ссылкой на канал "Разное о разном".
Впрочем, и траты у супругов внушительные. Так, за услуги домработницы Галкин и Пугачева платят около 1,5 тысяч евро (больше 100 тысяч рублей). При этом содержание замка в подмосковной деревне Грязь известной семье обходится в 500 тысяч рублей в месяц.
Наследники Аллы и Максима, четырехлетние Гарри и Лиза, тоже требуют много средств. Дети учатся в элитном детском саду, на который уходят ежемесячно 650 тысяч рублей. Воспитанников обучают игре на музыкальных инструментах, хореографии и иностранным языкам. Плюс няня. Она получает около трех тысяч евро в месяц.
Что и говорить, эта информация наделала немало шума в Сети. Народ был порядком разозлен.
"Ни стыда ни совести! Тут над каждой копейкой трясешься, а у этих дети ходят в илитный садик (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.)", "Коммуналка ЖКХ нынче дорогая", "В то время как кому -то нечем платить за квартиру, другой с жиру спускает целые состояния", "Интересно, налоги с гонорара заплатит? Ей жить на пенсию тяжело, вся страна живет, а им тяжело... ФУ", "Действительно, что за бардак, откуда ж такие деньги? жируют на деньги, которые нормальным трудом за всю жизнь не за работаешь. Кому ж на Руси жить хорошо ?всем, только не русским! и никому дела нет, а куда смотрит СК? да никуда!" – взвились пользователи Сети.
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