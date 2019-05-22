Скарлетт Йоханссон выйдет замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон и один из ведущих сатирической программы Saturday Night Live Колин Жост скоро сыграют свадьбу: о помолвке голливудской актрисы и телеведущего сообщает The Hollywood Reporter.

Официальный представитель Йоханссон Марсель Паризо рассказал Associated Press, что пара объявила о помолвке. Паризо также уточнил, что с датой церемонии бракосочетания Скарлетт и Колин еще не определились.

34-летняя Скарлетт Йоханссон и 36-летний Колин Жост встречаются уже больше двух лет. Впервые об их романе заговорили весной 2017 года, когда их заметили вместе на одной нью-йоркской вечеринке. Очевидцы единогласно утверждали, что Скарлетт и Колин не отходили друг от друга и весь вечер обнимались у всех на виду. Несмотря на очевидность происходящего, актриса и телеведущий довольно долго не афишировали свои отношения. Первое официальное мероприятие, на котором Йоханссон и Жост появились вместе, прошло только зимой того же года. Это был гала-вечер в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке: влюбленные с удовольствием позировали перед фотографами, которым еще ни разу до этого вечера не удавалось сделать ни одного снимка новой пары.

В апреле прошлого года Жост и Йоханссон вместе прошли по красной дорожке перед премьерой фильма "Мстители: Война бесконечности" в котором актриса сыграла одну из главных ролей. На премьеру новых "Мстителей" в этом году влюбленные также пришли парой.

Для Колина Жоста предстоящий брак станет первым, в то время как Скарлетт Йоханссон пойдет под венец уже в третий раз. Актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом и с журналистом Роменом Дориаком, в браке с которым у нее в 2014 году родилась дочь Роуз.

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон прожили в браке два с половиной года. Как сообщали СМИ, причиной развода стала профессия обоих супругов: Скарлетт в одном из своих интервью призналась, что жить с другим актером очень тяжело. В актерской семье мужу и жене съемок сложно организовать свое время так, чтобы у вас оставались свободные дни друг для друга — и действительно несовпадение графиков разрушило не один брак кинематографистов. К тому же, когда кто-то один из пары становится более популярным, это создает проблемы в отношениях. По словам Йоханссон, конкуренция — это то, что убило их с Рейнольдсом отношения, потому что карьера актрисы в то время, когда они были женаты, развивалась гораздо стремительнее, чем у ее мужа.

Второй брак Скарлетт продержался примерно столько же. В 2014 году Йоханссон вышла замуж за французского журналиста и куратора выставок Ромена Дориака. Паре пришлось жить на две страны: они периодически приезжали во Францию, где живут родные Ромена, но большую часть времени все же проводили в Америке. Актриса не любит разглашать подробности своей личной жизни, поэтому причина ее развода с Дориаком остается в тайне. Известно, что Скарлетт стала инициатором расставания и самостоятельно подала документы в суд, настаивая на на единоличной опеке над дочерью Роуз.

Заявление, которое подала в суд Скарлетт Йоханссон, стало сюрпризом даже для ее супруга. Как сообщил Ромен Дориак изданию People, он был шокирован намерениями актрисы забрать дочь себе. "Я немедленно собираюсь просить ее забрать заявление и вернуться за стол переговоров, как бы неудобно для нее это ни было. Мы — родители прекрасной дочери и останемся ими на много лет. Мы должны разделять ее радости и горести", — рассказал журналист.

По мнению Ромена, образ жизни Скарлетт не позволяет полноценно растить и воспитывать дочь, поэтому она не должна оставаться с матерью. Однако судя по тому, что папарацци периодически встречают актрису вместе с ребенком на прогулках в нью-йоркском парке, суд все-таки встал на сторону Йоханссон и одобрил ей единоличную опеку. Остается только ждать, пока к прогулкам с Роуз присоединится новый жених Скарлетт Колин Жост.