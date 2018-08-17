Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой мира

Американская 33-летняя актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список традиционно составляется авторитетным журналом Forbes.
Scarlett Johansson
© Vida Press

Американская 33-летняя актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2018 года. Список традиционно составляется авторитетным журналом Forbes.

Так, с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года Йоханссон заработала 40,5 млн долларов.

Солидную часть этих денег составляет гонорар за съемки в фильме «Мстители: Война бесконечности».

На втором месте рейтинга Анджелина Джоли, заработавшая 28 млн, на третьей – Дженнифер Энистон (19,5 млн).

В топ-10 также вошли: Дженнифер Лоуренс (18 млн), Рис Уизерспун (16,5 млн), Мила Кунис (16 млн), Джулия Робертс (13 млн), Кейт Бланшетт (12,5 млн), Мелисса Маккарти (12 млн), Галь Гадот (10 млн).

А вот лидер прошлого года Эмма Стоун в нынешнем рейтинга не попала даже в десятку.

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